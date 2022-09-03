Москва, , 16:42 — REGNUM В США запатентовали технические средства доставки и применения биологического оружия, представляющие собой беспилотники с контейнерами, в которых содержатся зараженные насекомые. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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Он сослался на документ № 8 967 029 на беспилотный летательный аппарат, предназначенный для распространения зараженных насекомых в воздухе, которые выдало агентство США по патентам и товарным знакам. По словам Кириллова, описание к патенту гласит, что такое устройство поможет уничтожить или вывести из строя войска противника без риска для американских военнослужащих.

«Как вы знаете, в соответствии с американским законодательством, патент в США не может быть выдан в отсутствие реально существующего устройства. Таким образом, можно сделать вывод, что контейнер как средство доставки биологических агентов был разработан и произведен», — сказал Кириллов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, более 50 биолабораторий, модернизированных за счет Пентагона, расположились в настоящее время в непосредственной близости от российских границ.

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