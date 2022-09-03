Анкара, , 16:40 — REGNUM Турция добилась больших успехов за последние десятилетия. Об этом, как передает Anadolu Ajansı, сообщил 3 сентября президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в городе Самсун, где проходит фестиваль авиации, космонавтики и технологий.

Реджеп Тайип Эрдоган Иван Шилов © ИА REGNUM

«Турция превратилась в государство, экспортирующее технологическую продукцию и вооружение в страны, которые еще вчера отказывались продавать современную оборонную продукцию Анкаре», — сказал он.

Эрдоган отметил, что на передовой инноваций любой страны мира находится оборонпром.

«Беспилотники турецкого производства сегодня применяются не только оборонными структурами, но и в самых различных областях, в том числе в логистике и аграрной сфере, — сказал Эрдоган. — Разрабатываемый в Турции беспилотный самолет Kızılelma — инициатива, которая может изменить подходы к военному делу во всем мире».

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в пресс-службе Кремля сообщили, что президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию на территории бывшей УССР.