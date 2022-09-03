Москва, , 16:48 — REGNUM Порядка четырёх тысяч боевиков ВСУ стали подопытными объектами в биолабораториях США в рамках эксперимента по заражению Конго-крымской лихорадкой, хантавирусами и возбудителем лептоспироза. Об этом сообщил 3 сентября на брифинге начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

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«В соответствии с имеющимися документами в рамках проекта Ю-Пи-8 у четырех тысяч военнослужащих во Львове, Харькове, Одессе и Киеве были взяты образцы крови на антитела к хантавирусам, у четырехсот — на наличие антител к вирусу Конго-крымской лихорадки, — рассказал он. — Подобный масштабный скрининг иммунитета мог проводиться в целях оценки восприимчивости населения региона к определенным биологическим агентам».

При этом Кириллов продемонстрировал документ этического комитета Центра общественного здоровья [бывшей УССР], подписанный его главой 12 июня 2019 года.

Документ свидетельствует о том, что проведение этих исследований связано с неизвестным риском для жизни и здоровья его участников, а также с сокрытием личных данных испытуемых объектов.

В документе указано, что «… о незначительных инцидентах с добровольцами необходимо сообщать в комитет по биоэтике США через 72 часа после происшествия, а о серьезных, включая смерть испытуемых — в течение 24 часов».

Кириллов подчеркнул, что в официальных документах об этих биоэкспериментах может быть описана лишь «видимая часть айсберга».

«При этом на практике проводилось инфицирование добровольцев вирусом Конго-крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза», — добавил он.

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