Москва, 3 сентября, 2022, 16:30 — ИА Регнум. В воздушных гаванях Москвы отменено и задержано более 20 авиарейсов. Об этом 3 сентября свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписание».

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Так, по состоянию на 16:28 мск в аэропорту «Внуково» задержано три авиарейса, еще шесть отменено; в аэропорту «Шереметьево» задержано два авиарейса, еще два отменено; в аэропорту «Домодедово» задержано 11 рейсов.

Причины задержки и отмены авиарейсов в аэропортах Москвы не сообщаются.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 3 сентября в Москве ожидается переменная облачность, без осадков, до +17 градусов.