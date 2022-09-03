Ливерпуль, Великобритания, , 16:29 — REGNUM «Ливерпуль» в матче шестого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 не смог обыграть «Эвертон». Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 0:0.

Игроки «Ливерпуля» Liverpoolfc.com

Желтые карточки получили Амаду Онана (38’), Вирджил ван Дейк (76’), Фабиньо (90+3’) и Джордан Пикфорд (90+6’). На матче работала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.

Статистика матча («Эвертон»/ «Ливерпуль»)

Удары 13/22

Удары в створ 3/8

Владение 39%/61%

Угловые 7/9

Нарушения 7/11

Составы команд:

«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Паттерсон, Миколенко, Онана, Коуди, Ивоби, Дэвис (Гейе, 62’), Гордон (Макнил, 82’), Грэй, Мопе.

«Ливерпуль»: Беккер, Гомес, Цимикас (Робертсон, 59’), Александер-Арнольд (Милнер, 59’), ван Дейк, Фабиньо, Эллиотт (Матип, 80’), Карвалью (Фирмино, 46’), Салах, Диас, Нуньес (Жота, 80’).

«Ливерпуль», набрав девять очков, временно остался на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» с четырьмя очками поднялся на 14-ю строчку.