«Ливерпуль» не смог обыграть «Эвертон» в матче чемпионата Англии
Ливерпуль, Великобритания, 3 сентября, 2022, 16:29 — ИА Регнум. «Ливерпуль» в матче шестого тура Английской Премьер-лиги 2022/23 не смог обыграть «Эвертон». Встреча, проходившая в Ливерпуле на стадионе «Гудисон Парк», завершилась со счетом 0:0.
Желтые карточки получили Амаду Онана (38’), Вирджил ван Дейк (76’), Фабиньо (90+3’) и Джордан Пикфорд (90+6’). На матче работала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ассистенты главного судьи — Гари Бесвик и Адам Нунн.
Статистика матча («Эвертон»/ «Ливерпуль»)
Удары 13/22
Удары в створ 3/8
Владение 39%/61%
Угловые 7/9
Нарушения 7/11
Составы команд:
«Эвертон»: Пикфорд, Тарковски, Паттерсон, Миколенко, Онана, Коуди, Ивоби, Дэвис (Гейе, 62’), Гордон (Макнил, 82’), Грэй, Мопе.
«Ливерпуль»: Беккер, Гомес, Цимикас (Робертсон, 59’), Александер-Арнольд (Милнер, 59’), ван Дейк, Фабиньо, Эллиотт (Матип, 80’), Карвалью (Фирмино, 46’), Салах, Диас, Нуньес (Жота, 80’).
«Ливерпуль», набрав девять очков, временно остался на пятой позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. «Эвертон» с четырьмя очками поднялся на 14-ю строчку.