Москва, 3 сентября, 2022, 16:22 — ИА Регнум. Более 50 биолабораторий, модернизированных за счет Пентагона, расположились в настоящее время в непосредственной близости от российских границ. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов.

Александр Погожев ИА REGNUM Сотрудник биофабрики в биолаборатории для работы с патогенами

Кроме того, он отметил, что, по данным главного внешнеполитического ведомства КНР, под контролем Пентагона находятся 336 биолабораторий в 30 странах мира. Как подчеркнул Кириллов, работа лабораторий оборачивается ухудшением эпидемической ситуации по особо опасным и экономически значимым инфекциям, а также появлением нетипичных заболеваний.

«Так, с 2010 года на приграничных с [б. УССР] территориях России фиксируется рост заболеваемости бруцеллёзом, конго-крымской лихорадкой, лихорадкой Западного Нила, африканской чумой свиней, а также нехарактерное расширение ареалов переносчиков», — сказал Кириллов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, спецслужбы США идут на беспрецедентные шаги, чтобы скрыть свидетельства того, какие военно-биологические проекты Пентагона осуществлялись на территории б. УССР.