Берлин, 3 сентября, 2022, 16:21 — ИА Регнум. 3 сентября в Берлине на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай» футбольный клуб «Унион» в матче пятого тура чемпионата Германии сезона 2022/23 встретится с мюнхенской «Баварией». Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Екатерина Лаут Садио Мане

Стартовые составы команд:

«Унион»: Фредерик Реннев, Пол Джаекел, Данило Дуки, Джулион Райерсон, Кристофер Триммель, Робин Кнохе, Мортен Торсбю, Рани Хедира, Андраш Шафер, Кевин Беренс, Шералдо Беккер.

«Бавария»: Мануэль Нойер, Дайо Упамекано, Маттейс де Лигт, Альфонсо Дэвис, Бенжамен Павар, Йозуа Киммих, Марсель Забитцер, Кингсли Коман, Лерой Сане, Джамал Мусиала, Садио Мане.

В текущем сезоне 30-летний нападающий сборной Сенегала Садио Мане принял участие в шести матчах за мюнхенский клуб во всех турнирах, в которых отметился пятью забитыми мячами.