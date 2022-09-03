Барнаул, 3 сентября, 2022, 16:20 — ИА Регнум. В столице Алтайского края Барнауле 3 сентября отмечают День города. Основные мероприятия проходят в парке «Центральный», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Администрация Барнаула День города в Барнауле

С 10 до 15 часов здесь проходил фестиваль национальных культур «Единой семьёй в Барнауле живем». Представители 19 национально-культурных объединений города, школы искусств, творческие коллективы, студенты-иностранцы и другие представили горожанам блюда национальной кухни, песни, танцы и игры.

Здесь же организована ярмарка ярмарка цветов, выставка-ярмарка «Город мастеров», мастер-классы и так далее. С 17 часов стартовал фестиваль русских фольклорных песен.

Поздравить жителей города с праздником приехал зампред Совета Федерации Андрей Турчак, поздравивший барнаульцев также от лица председателя верхней палаты российского парламента Валентины Матвиенко.

Добавим, что гала-концерт «Оркестровый марафон» состоится в воскресенье, 4 сентября. Перед горожанами, как отмечается, выступят лучшие оркестры региона.