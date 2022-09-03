Москва, , 16:17 — REGNUM Основная тема, которая сегодня идёт попутно с успешным выполнением задач специальной военной операции, это уничтожение Евросоюза, отметил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв («Единая Россия»).

ЕС Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«Последовательно Британия выходит из организации, начинает диктовать свою волю, подминает под себя всех шавок, начиная с Прибалтики, а последние заявления Польши о выплате репараций от Германии, это тоже удар, спровоцированный Британией, удар по Германии, как по лидеру ЕС. Британцы решили взять реванш, а Германия стала слабой», — отметил Гурулёв в телеграм-канале.

«Такого мы не могли представить, когда страной управлял Коль, Шрёдер или Меркель. Сейчас там неуважаемый канцлер с поддержкой среди своего населения в 20%. Я не удивлюсь, если он и Макрон развернутся на 180°, они должны понимать, что их пытаются уничтожить свои союзники, эти тенденции слишком явные. Но пока такие люди, как Шольц будут у лидерства в Германии, к сожалению, им не выбраться. Да, может там появится личность, которая поведёт немецкий народ своим путем, не в виде вассала США», — рассуждает парламентарий.

Незавидное будущее ждет Германию, полагает депутат.

«Пока всё идёт к тому, что Германия окажется аграрной страной третьего мира, без промышленности после полного процесса деиндустриализации. Сегодняшняя цена на газ делает 65% экономики нерентабельной, это банкроты, это же происходит во Франции, остальным мелким странам я вообще не завидую», — указал Гурулёв.

Только Венгрия выделилась, но не потому что это наш союзник, такого не будет никогда, просто там правительство о своём народе думает, добавил Гурулёв.

«У нас с венграми свои счёты за те бесчинства, которые они творили в годы Великой Отечественной войны, под Воронежем был приказ их в плен не брать вообще», — напомнил он.

Крах Евросоюза будет продолжаться, резюмировал парламентарий.