Вашингтон, 3 сентября, 2022, 16:17 — ИА Регнум. Американские спецслужбы идут на беспрецедентные шаги, чтобы скрыть свидетельства того, какие военно-биологические проекты Пентагона осуществлялись на территории б. УССР. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Иван Шилов ИА REGNUM Биолаборатория

«Журналисты отмечают, что американские спецслужбы предпринимают беспрецедентные меры, чтобы у российской стороны не оказалось потенциальных свидетелей, близких к реализации закрытых военно-биологических проектов Пентагона на территории [б. УССР]», — заявил Кириллов.

Он подчеркнул, что такое поведение США в очередной раз свидетельствует о том, что военно-биологическая программа США имела угрожающий характер, будучи замаскированной под мирные цели.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть информация, что финансирование и реализацию «мирных санитарных и медицинских» проектов США в биолабораториях на территории бывш. УССР вел Пентагон.