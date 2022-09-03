Петропавловск-Камчатский, 3 сентября, 2022, 16:16 — ИА Регнум. Какие виды экологического волонтерства доступны каждому и куда обращаться за поддержкой при желании делать добрые дела — об этом говорили с молодежью наставники 2 сентября, в завершающий день работы федерального Просветительского марафона «Знание» на площадке в Камчатском крае. Трек, посвященный экологии, был организован Российским обществом «Знание» на полях Всероссийского молодежного экологического форума «Экосистема. Заповедный край».

ИА REGNUM Экология

Четвертый, завершающий день программы получился очень интенсивным. Наставники и молодые люди вновь собрались на площадке, организованной совместно с Всероссийским молодежным форумом «Экосистема» в Камчатском крае. Онлайн-трансляции трека «Знание. Экология» все желающие могли смотреть на сайте проекта, а также в группе Российского общества «Знание» ВКонтакте. Там же транслировались выступления и с других четырех площадок Просветительского марафона, где самые известные люди страны делились опытом и вдохновляющими историями с молодежью.

Открыла программу трека «Знание. Экология» дискуссия о защите водных ресурсов от загрязнения и истощения. Ее модератором выступила Анастасия Кузнецова, директор ФГБУ «Национальный парк «Командорские острова». Мнениями поделились директор Центра развития водохозяйственного комплекса Российской Федерации Илья Разбаш, заместитель директора по науке ФГБУН «Национальный научный центр морской биологии им. А. В. Жирмунского ДВО РАН Татьяна Орлова, директор Института Мирового океана (Школы) ДВФУ Кирилл Винников, директор Камчатского филиала ФГБНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии» Нина Шпигальская, ведущий инженер Института проблем экологии и эволюции РАН, заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Дмитрий Глазов.

Эксперты сделали акцент на том, что человечество должно всерьез озаботиться состоянием экосистем планеты. Как подчеркнула в своем докладе Нина Шпигальская, только в России ежегодно добывается около миллиона тонн водных биоресурсов — и нужно принимать меры, чтобы рыболовство оставалось устойчивым. В этой связи особое значение имеет концепция предосторожного подхода, закрепленная в федеральном законе о рыболовстве и сохранении водных биоресурсов. Иными словами, в приоритете перед использованием — учет и воспроизводство всего, что находится в морях, реках и океанах. Национальная система рыбохозяйственной науки стоит на страже закона, исследуя состояние водных биоресурсов, и готовит рекомендации по их сохранению.

Многие лекторы Российского общества «Знание» призывали молодежь к участию в экологических инициативах. Так, председатель ВОО волонтеров-экологов «Делай!» Андрей Руднев посоветовал не откладывать и поспешить делать мир лучше, ведь это круто.

«Создание экологического волонтерского движения — это большой путь и кропотливый труд. Мы начали его создавать в Уральском федеральном округе — просто потому, что хотели помогать природе, делать что-то доброе и вовлекать в это своих друзей. Но постепенно мы поняли, что большой организации, которая занималась бы объединением эковолонтеров, в стране нет. А запрос на помощь региональным экопроектам, на обучение и форумы есть. И мы приняли решение сделать такую организацию, поскольку уже влюбились в экотематику и смогли увлечь этим много людей. При этом нам важно, чтобы наши региональные координаторы были заряженными, идейными, чтобы они разделяли нашу философию», — отметил Андрей Руднев.

О том, как формировать экологичные привычки с детства, зачем и как нужно сортировать отходы, рассказал участникам марафона Александр Коган, член Центрального штаба ОНФ, депутат Государственной Думы, эксперт тематической площадки ОНФ «Экология», координатор проекта ОНФ «Экозабота».

Спикер подчеркнул: «Сегодня экологическая ситуация в России выглядит гораздо лучше, чем несколько лет назад. У нас есть национальная стратегия охраны природы, нацпроекты, дорожные карты, бюджет — и всё это решает экологические проблемы. Например, количество пожаров в лесах сократилось в два раза по сравнению с прошлым годом. В этом году на борьбу с лесными пожарами в стране выделено 14,2 млрд рублей — такого ранее никогда не было. Обновляется техника, развивается авиалесоохрана. В программе мониторинга воздуха еще недавно участвовали 12 городов, а теперь в нее входит 41 город. Экология — тема, которая побуждает нас постоянно искать компромиссы между развитием производства и сохранением окружающей среды. Помимо закона об охране природы в России существует президентское поручение о создании системы общественных экологических инспекторов. Общероссийский народный фронт занят именно этим. Общественные инспекторы призваны обеспечить контроль и сопровождение за соблюдением природоохранных законов и инициатив. В нескольких регионах РФ уже есть результаты по организации раздельного сбора отходов».

Вице-президент по региональному и международному развитию Фонда «Сколково» Юрий Сапрыкин представил акселератор GreenTech — крупнейшую в России ежегодную программу для поиска и поддержки внедрения технологических стартапов для улучшения экологии, снижения негативного воздействия на окружающую среду, обеспечения устойчивого развития. Поиск и отбор таких проектов проводят эксперты Фонда «Сколково» по технологическому запросу крупнейших индустриальных компаний России. И, как подчеркнул Юрий Сапрыкин, чем больше будет «зеленых» стартапов, тем больше шансов спасти планету от экологической катастрофы.

С успешными практиками по защите окружающей среды познакомила ребят руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева. Она рассказала, как «поколение Z» уже меняет экономику страны и стратегию крупных компаний. Подобный опыт подтверждает, что, казалось бы, малые дела дают большой результат на пути к «зеленой» планете.

«Если говорить о мотивации, то мы считаем, что очень важно вовлекать самих ребят во все начинания. Взаимное доверие, соавторство может привести к хорошим результатам. Молодежь не нужно воспитывать, важно ей доверять», — подчеркнула Ксения Разуваева.

Далее она напомнила о проектах, в которые Росмолодежь включается по всей стране, объединяясь с другими федеральными, региональными и общественными организациями. Например, совсем недавно в Пятигорске начал свою работу такой совместный молодежно-образовательный проект — федеральный образовательный Центр Знаний «Машук», опорный центр Российского общества «Знание». Он стал одним из главных элементов обновленной федеральной системы допобразования наряду с мастерской управления «Сенеж» в Московской области и Университетом креативных индустрий.

Повышенное внимание участников марафона привлекла дискуссия, которая проходила в Большом шатре форума «Экосистема. Заповедный край». Эксперты обсуждали значение экологического контроля для сохранения природы страны. Модератором обсуждения выступил председатель Общественного совета Минприроды России Александр Закондырин. В число спикеров вошли: руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, специальный представитель Президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, заместитель Председателя Госдумы РФ Ирина Яровая, генеральный директор ППК РЭО Денис Буцаев и ректор РЭУ им. Г. В. Плеханова Иван Лобанов.

Участники дискуссии отметили, что тема экологии сегодня вышла в топ вопросов, которые волнуют современного человека, и поблагодарили ребят, приехавших на форум, за активную гражданскую позицию, которая находит воплощение в экологических и просветительских акциях.

Виртуальные лекции-экскурсии в третий день трека «Знание. Экология» дали возможность участникам марафона оказаться и на море, и на суше. Сначала зрители побывали в Плавучем университете САФУ, знакомились с флорой и фауной Арктики. Эту большую экскурсию провели сразу несколько опытных гидов: начальник экспедиции, доцент кафедры всеобщей истории Александр Сабуров, доцент кафедры геоэкологии, природопользования и экологической безопасности РГГМУ Александра Ершова, ведущий инженер центра космического мониторинга Арктики САФУ Дмитрий Ковалев, а также начальник отдела сохранения историко-культурного наследия национального парка «Русская Арктика» Евгений Ермолов.

Затем губернатор Камчатского края Владимир Солодов провел лекцию-экскурсию по Долине гейзеров, вулкану Ключевская Сопка и пляжу с черным песком — уникальным природным достопримечательностям, увидеть вживую которые мечтает каждый путешественник. Долина была открыта в 1941 году и сегодня является одним из самых живописных мест нашей страны.

Затем герои фильма «Искусство горных долин» пригласили зрителей в горы и рассказали об истории дагестанского села Кубачи, где создаются особенные ювелирные изделия. Считается, что кубачинцы — потомки французских кузнецов и ювелиров, приглашенных в эти края в XIII–XIV веках. С самого детства здешние юноши перенимают у своих отцов и дедов старинные техники создания ювелирных украшений.

Также в этот день были показаны лекция-экскурсия главы Кабардино-Балкарской Республики Казбека Кокова «Нальчик: новые горизонты развития, новые возможности для молодежи» и губернатора Липецкой области Игоря Артамонова, который рассказал о парке «Кудыкина гора».

Федеральный Просветительский марафон «Знание» проходил с 31 августа по 2 сентября в пяти городах. Наряду с Камчаткой работали площадки в Москве — трек марафона «Знание. Сила», в Санкт-Петербурге — «Знание. Сделано в России», в Нижнем Новгороде — трек «Знание. Наследие России» и Луганской Народной Республике — «Знание. Мы вместе». В студиях марафона выступали известные государственные и общественные деятели, лидеры бизнеса, ученые и популяризаторы науки, специалисты медиаиндустрии. Лекторы и наставники делились с молодым поколением опытом и вдохновляющими историями успеха, рассказывали о возможностях, которые есть для самореализации молодежи в России. Общее время онлайн-трансляций лекций, мастер-классов, открытых дискуссий превысило 120 часов просветительского контента.