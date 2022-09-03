Рим, 3 сентября 2022, 16:15 — REGNUM В чемпионате Италии по футболу сократят освещение на стадионах из-за энергетического кризиса. Об этом 3 сентября сообщает президент Серии А Лоренцо Казини.

Олимпийский стадион
Олимпийский стадион

«Это только первый шаг, мы должны показать пример во время энергетического кризиса. Свет имеет основополагающее значение на стадионах, но мы считаем правильным максимально уменьшить освещение до и после игр, чтобы значительно сократить потребление энергии», — цитирует Казини издание Football Italia.

Также сообщается, что организаторы Серии А рассмотрят вопрос внедрения солнечных батарей и светодиодного освещения.

На данный момент первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу занимает «Аталанта», одержавшая три победы и набравшая десять очков.