Рим, 3 сентября, 2022, 16:15 — ИА Регнум. В чемпионате Италии по футболу сократят освещение на стадионах из-за энергетического кризиса. Об этом 3 сентября сообщает президент Серии А Лоренцо Казини.

Олимпийский стадион

«Это только первый шаг, мы должны показать пример во время энергетического кризиса. Свет имеет основополагающее значение на стадионах, но мы считаем правильным максимально уменьшить освещение до и после игр, чтобы значительно сократить потребление энергии», — цитирует Казини издание Football Italia.

Также сообщается, что организаторы Серии А рассмотрят вопрос внедрения солнечных батарей и светодиодного освещения.

На данный момент первую строчку в турнирной таблице чемпионата Италии по футболу занимает «Аталанта», одержавшая три победы и набравшая десять очков.