Грозный, , 16:15 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров решил отдохнуть. Узнав о том, что он является ветераном среди своих коллег по губернаторскому корпусу, он написал, что вполне имеет право на отпуск. При этом он отметил, что отпуск будет бессрочным и длительным.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Я и сам заметил, что засиделся. Считаю, что заслужил бессрочный и длинный отпуск», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Свое сообщение он завершил словами об уверенности в поддержке его подписчиками намерения отдохнуть.

Между тем, комментируя решение Кадырова, многие его читатели не поняли, как расценивать слова о бессрочном отпуске. Большинство подписчиков выразило уверенность, что речь идёт лишь о кратковременной передышке, и скоро чеченский лидер вернется в строй отдохнувшим и полным сил.