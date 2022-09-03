Красноярск, , 16:10 — REGNUM В Красноярске вынесен приговор по уголовному делу об убийстве супружеской пары. В совершении преступления обвиняли бывшего сожителя дочери убитых, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры Красноярского края.

Нож Maarten Van Damme

По данным следствия, в один из майских дней 2022 года 43-летний пьяный мужчина пришёл в гости к потерпевшим, проживавшим в Красноярске. В ходе разговора между супругами и гостем произошёл конфликт, в ходе которого фигурант нанёс удары ножом женщине, затем мужчине, в результате чего они скончались.

«После этого подсудимый закрыл ключом квартиру и покинул место преступления. Тела 66-летней женщины и 50-летнего мужчины с признаками насильственной смерти были обнаружены родственниками погибших спустя 10 дней», — отметили в ведомстве.

На суде злоумышленник признал свою вину и извинился перед потерпевшими. По итогам слушаний судья признал его виновным в двойном убийстве и приговорил к 14 годам колонии строгого режима. Кроме того, удовлетворён иск родственников на 2 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне произошло аналогичное преступление в Нижнеингашском районе Красноярского края. По подозрению в убийстве супружеской пары был задержан их 23-летний односельчанин.

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