Петропавловск-Камчатский, 3 сентября, 2022, 16:08 — ИА Регнум. По факту гибели пяти туристов при восхождении на вулкан Ключевская Сопка в Усть-Камчатском районе Камчатского края возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Об этом 3 сентября сообщает следственное управление Следственного комитета (СК) Российской Федерации по Камчатскому краю.

Игорь Шпиленок Вулканы Ключевская сопка и Камень

«По предварительной информации, 3 сентября текущего года, находясь на высоте около 4 150 метров, при падении с высоты, не менее пяти человек погибли», — говорится в сообщении.

Отмечается, что при восхождении на вулкан травму также получил один из гидов.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства случившегося.

Как передавало ИА REGNUM, 3 сентября в прокуратуре Камчатки сообщили, что число туристов, погибших при восхождении на вулкан Ключевской, возросло.

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