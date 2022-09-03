Москва, 3 сентября, 2022, 16:07 — ИА Регнум. У компании Siemens в настоящее время нет возможности проводить регулярный ремонт агрегатов для «Северного потока». Об этом 31 августа в эфире телеканала «Россия 1» заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Миллер Алексей

По его словам, Siemens в настоящее время практически лишена возможности обеспечивать регулярные капитальные ремонты газоперекачивающих агрегатов.

«Компрессорная станция «Портовая» в настоящее время загружена на 20%, и причиной тому — антироссийские санкции, — сказал Миллер. — Наши оппоненты выпустили уже такое большое количество санкционных документов, что создали ситуацию, которую можно назвать как санкционная запутанность. Они уже сами запутались в этих документах, сами запутались в этих санкциях и сами, собственно говоря, попали в свою же собственную санкционную ловушку».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появилась информация, что компания Siemens участвует в ремонтных работах, выявляет неисправности.