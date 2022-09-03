Петропавловск-Камчатский, 3 сентября, 2022, 16:06 — ИА Регнум. Работа треков, стратегических сессий, выездных практикумов и хакатонов Всероссийского форума «Экосистема. Заповедный край» завершилась на Камчатке. В образовательной программе приняли участие порядка 100 экспертов, а сам форум собрал на полуострове более 450 молодых экологов из 85 регионов страны. Ещё около 4 000 человек зарегистрировались для участия в мероприятии онлайн.

Пресс-служба форма «Экосистема» Закрытие образовательной программы форума «Экосистема. Заповедный край»

Почётными гостями образовательной программы форума стали вице-спикер Государственной Думы РФ Ирина Яровая, специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов, глава Росмолодёжи Ксения Разуваева, первый заместитель генерального директора по социальному развитию АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Эльвира Нургалиева, именитые учёные, представители госкорпораций, финансовых институтов и крупных коммерческих компаний страны. Приветственные адреса участникам форума направили заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, вице-премьер — полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и другие.

«Я от всего сердца желаю, чтобы молодёжный Всероссийский форум «Экосистема» получил постоянную прописку на Камчатке. Камчатка — уникальна, вы нигде не найдёте такого соединения мечты и реальности, такой силы природы, такой огромной любви каждого, кто побывал в этом прекрасном месте, — обратилась к участникам форума Ирина Яровая , — Уникальное наследие, которое нам передали наши предки, природные ресурсы — всё это принадлежит вам, и это то, за что вы в ответе. И пусть ваш успех – всегда будет успехом России!»

Глава Росмолодёжи Ксения Разуваева поблагодарила команду организаторов форума, сказав, что у них абсолютно всё получилось.

«Я по-настоящему счастлива, что у нас появилась эта уникальная возможность — оказаться здесь, в самом подходящем месте для формирования «зелёного мышления» и бережного отношения к нашей природе, — сказала Ксения Разуваева, — То, что мы находимся на Камчатке, это не звёзды так совпали, это заслуга большой команды, и я лично благодарна каждому человеку в этой команде».

Глава Камчатского края Владимир Солодов поблагодарил каждого участника форума за свежие идеи и креатив.

«Сегодня мы завершаем основную программу, но главная работа нам ещё предстоит. И мы сделаем всё, чтобы свои проекты вы довели до результата, — сказал глава Камчатского края, — Хотя, главный результат — это и есть вы, потому что именно вам принадлежит будущее. Глядя сегодня на каждого из вас, я убеждён, что будущее России — яркое и точно устойчивое».

«Председатель комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев поблагодарил участников форума за активную волонтёрскую деятельность, а первый заместитель руководителя АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов принял решение поощрить активного участника по итогам работы площадки «Экософия» Михаила Сергеева и предложил включиться в реализацию совместных проектов.

Ключевым моментом церемонии закрытия образовательной программы форума стало объявление победителей грантового конкурса от Росмолодёжи. 17 экопроектов из 80 представленных прошли строгий экспертный отбор и получили серьёзную финансовую поддержку — в общей сложности порядка 10 млн рублей. Среди лучших проектов: строительство эко-троп, акции по переработке мусора, развитие эко-туризма в регионах страны и другие. Они будут реализованы в 13 субъектах Российской Федерации до конца следующего года.

Участники форума вместе с ведущим вспомнили самые яркие инициативы, которые были озвучены в ходе четырёхдневной образовательной программы. Так, например, ребята высадили порядка 350 деревьев на Камчатке, провели эко-уроки для учащихся школ полуострова, построили эко-тропу в экополисе «Лагуна», внесли предложения, позволяющие усовершенствовать систему экологического мониторинга акваторий России и многое другое. Одним из самых трогательных моментов вечера стало предложение руки и сердца участника форума своей возлюбленной, которая чуть смущённо его приняла. Весь вечер с главной сцены звучали слова благодарности организаторам, партнёрам и участникам, а кадры самых ярких событий форума растрогали до слёз многих ребят. Неофициальную часть праздника своим выступлением продолжил популярный исполнитель Ваня Дмитриенко.

Форум «Экосистема. Заповедный край» не завершает свою работу — 4 сентября участники масштабного эко-мероприятия страны отправятся в красивейшие места полуострова, чтобы своими глазами увидеть уникальность и мощь камчатской земли.

Организаторами второго этапа Всероссийского молодёжного экологического форума «Экосистема» в Камчатском крае — «Экосистема. Заповедный край» являются Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) и Правительство Камчатского края. Соорганизатор и генеральный экологический партнер ППК РЭО. Ключевые партнёры форума: АНО «Национальные приоритеты», Российское общество «Знание», АНО «Россия — страна возможностей» и Госкорпорация «Росатом». Информационный партнёр форума — АНО «Диалог».