Тюмень, 3 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. В тюменском посёлке Октябрьский Ишимского района открыли мемориальные доски в честь земляков, погибших в ходе спецоперации российских войск в республиках Донбасса Сагындыка Кудайбергенова и Виктора Черемных.

Пресс-служба администрации Ишимского района Торжественное открытие мемориальных досок героям спецоперации в Ишимском районе.

«Наши земляки сложили голову при проведении специальной военной операции, направленной на защиту мирного населения, для обеспечения национальной безопасности России. Мы обязаны — увековечить память защитников, наша задача пронести имена достойных земляков через поколения. Они выполнили свой долг перед Родиной во имя мирного будущего, навсегда оставшись примером истинного патриотизма», — заявил на открытии мемориала глава Ишимского муниципального района Сергей Ломовцев.

Сагындык Кудайбергенов учился в Карасульской средней школе с 2011 года. Ответственно относился к поручениям, активно принимал участие в общественной деятельности школы, спортивных соревнованиях, занимался в специализированной группе добровольной подготовки к военной службе «Русский стиль». Уверенный в себе, спокойный, тактичный в общении. По окончании школы Сагындык был призван на срочную военную службу в сухопутные войска, был отмечен нагрудным знаком «Гвардия». В 2020 году поступил на контрактную службу водителем-радиотелефонистом взвода инженерных заграждений инженерно-сапёрного батальона. Погиб при исполнении воинского долга. За проявленное мужество и героизм при выполнении специальной военной операции в республиках Донбасса рядовой Сагындык Кудайбергенов награждён орденом Мужества посмертно.

Виктор Черемных родился и вырос в селе Карасуль. По словам учителей, обладал упорством и настойчивостью. С удовольствием участвовал в спортивной и общественной жизни села. Всегда был готов прийти на помощь. После школы был призван на срочную военную службу в Вооружённые силы РФ, а по её окончанию продолжил службу по контракту в должности командира отделения транспортировки. В составе 201-й мотострелковой дивизии принимал участие в защите независимости и поддержке конституционного строя в Таджикистане, и вернулся домой.

С начала спецоперации в республиках Донбасса вновь поступил на контрактную военную службу. И 10 мая в составе сводного подразделения Виктор Черемных осуществлял работы по наведению понтонно-мостовой переправы. В результате обстрела со стороны ВСУ попал под миномётный огонь. Во время эвакуации тяжело раненого командира полка получил смертельное ранение в грудь. Награждён орденом Мужества посмертно.

К памятным мемориальным доскам героев были возложены цветы, как дань уважения и почтения односельчане, родные и официальные лица.