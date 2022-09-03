Вашингтон, 3 сентября, 2022, 16:02 — ИА Регнум. На стартовом комплексе в Космическом центре им. Кеннеди на мысе Канаверал началась заправка супертяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с кораблём Orion. Об этом сообщает пресс-служба Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

NASA Kennedy Технические работы в Космическом центре им. Джона Кеннеди в рамках программы НАСА «Артемида»

Предыдущая попытка запуска была предпринята 29 августа. Тогда старт был отменён из-за неполадок, возникших при заправке ракеты-носителя.

Позже группа управления миссией одобрила попытку запуска 3 сентября. В ходе заправки ракеты жидким водородом специалисты вновь зафиксировали утечку топлива. Операция была приостановлена на полчаса для устранения проблемы. Через полчаса инженеры возобновили заправку носителя.

Предстоящий запуск станет первой миссией в рамках американской лунной программы «Артемида». Ракете SLS предстоит вывести корабль Orion. Космический корабль должен достичь лунной орбиты, а после вернуться на Землю. Полёт будет проходить в автоматическом режиме без экипажа на борту корабля.

Следующей миссией по программе «Артемида» должен стать пилотируемый облёт Луны на корабле Orion. В случае успеха этих миссий в ходе третьего запуска планируется высадка астронавтов на Луну.