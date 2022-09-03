Москва, 3 сентября, 2022, 16:04 — ИА Регнум. На данный момент большинству мыслящих людей в мире очевидно, что Россия стоит на стороне правды, не отступает перед лицом агрессии, а также делает всё возможное, чтобы не допустить глобального нацистского реванша. Об этом 3 сентября заявил директор Службы внешней разведки РФ, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин во время своего обращения к участникам международной просветительской акции «Диктант Победы», проходившей в Музее Победы Москве.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Нарышкин

Сегодня, в день окончания Второй мировой войны, на сотнях площадок в нашей стране и за рубежом уже в четвёртый раз проходит историко-патриотическая акция «Диктант Победы». Она призвана напомнить о подвиге советского народа, утвердить ценности мира и справедливости, воспитать бережное отношение к объединяющему нас наследию Великой Победы.

По мере того как в целом ряде стран Запада агрессивно наращивается пропаганда неонацистских идей, варварски сносятся памятники советским воинам-освободителям, звучат призывы к чисткам по национальному признаку, участие в «Диктанте Победы» приобретает черты подлинно гражданской акции, становится актом деятельного несогласия с крайне опасными проявлениями исторического беспамятства.

Большинству мыслящих людей по всему миру очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды, не отступает перед лицом агрессии, делает всё возможное, чтобы не допустить глобального нацистского реванша. Победа во Второй мировой войне позволила выстроить новый, более прочный и устойчивый миропорядок. Уверен, что неизбежная ликвидация гегемонии тоталитарно-либеральных режимов Запада также сделает мир более открытым, честным и справедливым.

Сергей Нарышкин Мы восхищаемся доблестным поколением победителей, нашими отцами, дедами и прадедами и гордимся тем, что мы их наследники. Желаю участникам «Диктанта Победы» успехов и всего самого доброго!

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские военные на территории б. УССР защищают от нацистов и Донбасс, и саму Россию.