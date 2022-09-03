Варшава, 3 сентября, 2022, 15:51 — ИА Регнум. Применяемые пограничными службами в отношении граждан России процедуры хотят стандартизировать Польша, Финляндия и страны Прибалтики. Об этом 3 сентября заявил заместитель польского министра иностранных дел Павел Яблоньский в интервью агентству РАР.

Gov.pl Павел Яблоньский

По словам Яблоньского, Варшава хочет, чтобы в итоге Евросоюза пришёл к единому подходу в вопросе выдачи виз гражданам России, а максимальное ограничение в этом вопросе является для Польши планом-максимумом.

«Однако путь к этому ведет через эффективную координацию в приграничных странах. Страны, граничащие с Россией, должны сделать больше всех, потому что именно через нашу территорию россияне проходят шенгенскую границу по суше, поэтому мы стараемся максимально скоординировать и унифицировать наши действия», — сказал он.

Также замглавы МИД Польши уточнил, что на будущей неделе пройдут переговоры пяти граничащих с Россией стран Евросоюза по вопросу о пропуске граждан РФ через их границу.

«Это технические детали, но мы хотим, чтобы подход наших пограничных служб к приграничному движению и их процедуры были как можно более единообразными во всем регионе», — добавил Яблоньский.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 сентября стало известно, что на 13% с марта стало меньше жителей Германии, которые бы поддерживали антироссийские санкции.