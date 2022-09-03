Москва, 3 сентября 2022, 15:40 — REGNUM Жителям России не стоит ожидать значительного снижения цен на новые автомобили до конца 2022 года. Об этом сообщают опрошенные «Известиями» эксперты.

Автомобили
Автомобили
Jordi Bernabeu Farrús

Цены на новые автомобили в России к началу сентября выросли в среднем на 37% в сравнении с началом 2022 года. Представитель холдинга «Авилон» Алексей Стариков заявил, что рынок уже преодолел наиболее значимые ценовые колебания — цены несколько снизились после резкого роста в весенние месяцы.

«Мы не ожидаем, что осенью цены вновь начнут снижаться, так как предпосылок для этого на рынке нет», — подчеркнул эксперт.

Генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский добавил, что также не видит предпосылок для снижения цен на новые автомобили. Он отметил, что с учётом дефицита возможен дальнейший рост цен на некоторые модели.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев подчеркнул, что цены на конкретные модели будут в ближайшее время зависеть от наличия этой марки у дилеров. Он заявил, что до конца года может возникнуть дефицит моделей Kia, Hyundai, Nissan, Toyota, Mazda, Skoda и Volkswagen.

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