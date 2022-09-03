Москва, , 15:40 — REGNUM Жителям России не стоит ожидать значительного снижения цен на новые автомобили до конца 2022 года. Об этом сообщают опрошенные «Известиями» эксперты.

Автомобили Jordi Bernabeu Farrús

Цены на новые автомобили в России к началу сентября выросли в среднем на 37% в сравнении с началом 2022 года. Представитель холдинга «Авилон» Алексей Стариков заявил, что рынок уже преодолел наиболее значимые ценовые колебания — цены несколько снизились после резкого роста в весенние месяцы.

«Мы не ожидаем, что осенью цены вновь начнут снижаться, так как предпосылок для этого на рынке нет», — подчеркнул эксперт.

Генеральный директор «Автодома» Андрей Ольховский добавил, что также не видит предпосылок для снижения цен на новые автомобили. Он отметил, что с учётом дефицита возможен дальнейший рост цен на некоторые модели.

Независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев подчеркнул, что цены на конкретные модели будут в ближайшее время зависеть от наличия этой марки у дилеров. Он заявил, что до конца года может возникнуть дефицит моделей Kia, Hyundai, Nissan, Toyota, Mazda, Skoda и Volkswagen.

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