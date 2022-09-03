Беслан, Северная Осетия, , 15:37 — REGNUM Трёхдневная вахта памяти, которая посвящена жертвам теракта в школе №1 Беслана в 2004 году, заканчивается в городе 3 сентября. Об этом 3 сентября сообщает телеканал RT.

«Беслан» Цитата из фильма Александра Рогаткина

Уточняется, что вахта памяти началась 1 сентября со школьного звонка в 09:15 мск, когда в школе 18 лет назад раздался первый выстрел террористов.

При этом в память о жертвах теракта люди приносят в разрушенное здание школы цветы, игрушки, а также зажигают свечи.

Отметим, в 2004 году террористы в течение трёх дней удерживали в заложниках в заминированном здании школы в Беслане детей, родителей и учителей — всего 1128 человек. Тогда погибли 334 человека, включая 186 детей.