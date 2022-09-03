Мариуполь, ДНР, 3 сентября, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Муниципальным властям Мариуполя переданы Военно-строительной компанией Минобороны России (ВСК) в эксплуатацию первые два новых жилых дома. Об этом 3 сентября сообщает Донецкое агентство новостей.

Никита Третьяков ИА REGNUM Мариуполь

Уточняется, что сдаваемые новые жилые дома являются частью жилого микрорайона из 12 пятиэтажных зданий для проживания 2,5 тысяч человек, которые расположены в западной части Мариуполя, около рынка «Азовский».

Также указывается, что в общей сложности тут должно быть построено свыше тысячи квартир — больше 100 тыс. квадратных метров жилья, а также центр МЧС и две школы на 600 и 835 мест. При этом отмечается, что в этом районе во время боевых действий были одни из самых интенсивных боев, а в данный момент его территория благоустраивается.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Калужской области в рамках акции «Книги Донбассу» укомплектовано для отправки в подшефный город Первомайск Луганской Народной Республики 9725 учебников.