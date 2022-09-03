Москва, , 15:19 — REGNUM Криогенную установку для российской астрофизической обсерватории «Спектр-М» изготовят отечественные специалисты. Об этом сообщила заместитель директор Физического института им. П. Н Лебедева Российской академии наук (ФИАН) Лариса Лихачёва агентству ТАСС.

Космическая обсерватории «Спектр-РГ» Technologiya.ru

ФИАН является главным разработчиком космической обсерватории «Спектр-М», которая будет оснащена криогенным телескопом диаметром 10 м. Планировалось, что криогенную машину для этого телескопа изготовит французский концерн Air Liquide. 2 сентября в Air Liquide объявили об уходе из России.

Замдиректора ФИАН рассказала, что французская машина для телескопа будет заменена на отечественную разработку. Лихачёва отметила, что уже ведутся переговоры с двумя российскими компаниями, одна из которых получит соответствующий заказ.

«Думаю, мы определимся с тем, какая из двух организаций будет выполнять работу, в конце сентября», — подчеркнула Лихачёва.

Обсерватория «Спектр-М» станет четвёртым аппаратом в серии «Спектр». Установленный на борту космического аппарата криогенный телескоп будет использоваться для изучения структуры ядер галактик, чёрных дыр и изучения реликтового излучения.