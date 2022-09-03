Флоренция, Италия, , 15:16 — REGNUM 3 сентября во Флоренции на стадионе «Артемио Франки» футбольный клуб «Фиорентина» в матче пятого тура итальянской Серии А 2022/23 сыграет с туринским «Ювентусом». Стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени.

Логотип Ювентуса

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Даниэле Довери. Ассистенты главного судьи — Стефано Алассио и Альберто Тегони.

Стартовые составы команд:

«Фиорентина»: Пьетро Терраччано, Додо, Кристиано Бираги, Никола Миленкович, Игор Жулио, Юсеф Малех, Софьян Амрабат, Антонин Барак, Риккардо Соттил, Кристиан Куаме, Лука Йович.

«Ювентус»: Маттиа Перин, Глейсон Бремер, Данило, Алекс Сандро, Хуан Куадрадо, Мануэль Локателли, Уэстон Маккенни, Леандро Паредес, Филип Костич, Анхель Ди Мария, Аркадиуш Милик.

На данный момент «Ювентус» с двумя победами и восемью набранными очками занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Фиорентина», набрав пять очков, располагается на 11-й позиции.