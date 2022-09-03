3 сентября 2022 | Время чтения 10 мин

Юрий Тавровский, , 17:04 — REGNUM Неизбежность войны и с Германией, и с Японией была очевидна Кремлю еще до начала Второй мировой войны. Важнейшей задачей советского стратегического планирования было отдалить каждое из этих столкновений, а также не допустить одновременного нападения и с Запада, и с Востока, войны на два фронта. Именно этим объясняются ключевые военные, экономические и дипломатические решения предвоенного времени. Синхронизация антисоветской стратегии Берлина и Токио стала очевидной уже в 1936 году, когда был заключен Антикоминтерновский пакт. Германские и японские руководители, их военные и спецслужбы постоянно обменивались планами согласованного нападения на Советский Союз, расчленение его территории.

Советский солдат Иван Шилов © ИА REGNUM

Ответом на угрозу безопасности и самого существования СССР была ускоренная индустриализация, создание современной военной промышленности, укрепление вооруженных сил, приоритетное развитие Дальнего Востока. Предупреждением возможным агрессорам стали стратегические операции «Х» и «Y», призванные продемонстрировать не только военный потенциал Москвы, но и решимость отстаивать свои интересы.

Участие СССР в гражданской войне в Испании началось вскоре после ее начала в июле 1936 года и продолжалось до начала апреля 1939 года. В рамках операции «Х» республиканцы получили из СССР кредиты на 85 млн долларов, 648 самолетов, 347 танков, 1186 орудий, 500 тысяч винтовок и иную технику. В боях участвовали 2065 советских добровольцев, среди них были как боевые офицеры, так и военачальники, крупные разведчики.

Операция «Y» превосходила по масштабам и длительности операцию «Х», стала более результативной. Она развернулась сразу после начала тотального наступления японской армии на Китай. 7 июля 1937 года японские войска спровоцировали столкновение на линии соприкосновения с китайскими частями в пригороде Пекина. Вскоре японцы развернули стратегическое наступление. К концу 1937 года они заняли Тяньцзинь, Шанхай и десятки других крупных городов в многонаселенных и экономически развитых районах Китая.

Высадка японцев близ Шанхая, ноябрь 1937 года

В то время западные державы рассматривали правительство Китайской Республики во главе с Чан Кайши как второсортное. Они даже не осудили японскую агрессию в Лиге Наций. Прорвать дипломатическую блокаду, а затем и получить реальную помощь в борьбе с агрессорами китайские власти смогли только от Советского Союза. Уже 21 августа в Нанкине был подписан Советско-китайский договор о ненападении. СССР сразу выделил Китаю кредит в объёме 50 миллионов долларов США, вместе с последовавшими траншами кредиты достигли 450 миллионов долларов. 14 сентября в Москве встретились советские и китайские военные эксперты, были согласованы перечень и сроки поставок техники. С учетом участия китайских коммунистов в борьбе с Японией было принято решение, что им будет выделяться четвертая-пятая часть поставок.

Уже осенью 1937-го через советскую Среднюю Азию и китайский Синьцзян пошли караваны с оружием, были построены отсутствовавшие до того автодороги, аэродромы, сборочные заводы. За первые четыре года войны Китай получил от нас 1285 самолетов, 1600 артиллерийских орудий, 82 танка, 14 000 пулеметов, 110 000 винтовок, а также другое оружие и снаряжение. С весны 1938 года в боевых действиях и разработке планов участвовали советские военные. Среди них были будущие маршалы Чуйков, Рыбалко, Батицкий, Жигарев. Китайская авиация была почти уничтожена уже в первых боях, и с японскими пилотами сражались 3665 советских летчиков-добровольцев, 211 из них погибли. 14 асов стали Героями Советского Союза. Неоценимой помощью Китаю и фактическим участием СССР в войне стали стратегические операции Красной армии в районе озера Хасан в 1938 году и реки Халхин-Гол в 1939 году. По существу, Советский Союз служил для Китая вторым фронтом.

Японская пехота переправляется через р. Халхин-Гол

Характерно, что заключительное сражение на Халхин-Голе в конце августа практически совпало с заключением Договора о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 года. Демонстрируя жесткость на восточном фланге, Москва проявляла дипломатическую тонкость на западном. Такая тактика произвела впечатление на японское руководство, посеяло семена недоверия к союзнику, которым суждено было прорости уже в скором будущем. В свою очередь, Токио, даже несмотря на советские поставки Китаю, стал проявлять больше гибкости в контактах с Москвой и 13 апреля 1941 года был подписан Договор о нейтралитете между СССР и Японией. К тому времени на фронтах китайско-японской войны наступил период «стратегического равновесия», японцы «переваривали» уже захваченные территории. У китайцев тоже не было ресурсов и решимости перейти к активным действиям. С учетом этих обстоятельств и стремления активизировать дипломатическую игру с Токио объем нашей военной помощи, а также прямое участие советских «добровольцев» сократились.

Следует подчеркнуть, что помощь СССР на первом, самом трудном этапе Антияпонской войны (1937-1940), сыграла неоценимую роль. Она позволила китайскому правительству остановить панику и удержать ситуацию под контролем, навязать японцам череду изматывающих сражений, затянуть их вглубь огромной территории. Но главное — Китай поверил в возможность сопротивляться и не капитулировал, как это сделала Франция. Такой вариант развития событий был вполне возможным. На фоне поражений первых месяцев войны в руководстве партии Гоминьдан усилились никогда не исчезавшие прояпонские, антикоммунистические настроения. Москве пришлось использовать финансовые и иные рычаги воздействия на правительство Чан Кайши, капитуляция не состоялась. Вскоре после подписания Договора с СССР по совету Москвы был даже создан Единый национальный фронт. Отряды коммунистов, которые еще недавно под ударами гоминьдановцев отступали через весь Китай во время Великого похода, получили статус соединений правительственных войск. Коммунистические 8-я и Новая 4-я армии одержали ряд побед в боях с японцами. Представители КПК принимали участие в планировании операций.

Руководство Компартии в советские времена не без оснований критиковали за то, что Мао Цзэдун не откликнулся на просьбы Москвы активизировать антияпонские действия в самые тяжелые месяцы 1941–1942 годов. Однако сам факт существования Компартии, провозглашавшей патриотические и антияпонские лозунги, сделал ее популярной в народе и даже в войсках Гоминьдана. Никто не забыл т. н. сианьский инцидент, когда еще в декабре 1936 года неподконтрольные Нанкинскому правительству генералы Чжан Сюэлян и Ян Хучэн арестовали прибывшего в Сиань главу Гоминьдана и Центрального правительства Чан Кайши. В то время из более чем 2 миллионов солдат и офицеров главнокомандующему Чан Кайши напрямую подчинялось только 300 тысяч. Патриотически настроенные генералы потребовали от него прекратить воевать с коммунистами и объединить все силы нации на борьбу с японской оккупацией. Японофилы в Нанкине потребовали провести карательный поход, не исключалось даже подключение японцев. Только посредничество Коминтерна и ВКП (б) позволило предотвратить казнь Чан Кайши и неминуемое в этом случае обострение гражданской войны. Само собой разумеется, такое развитие событий не укладывалось в планы Кремля в отношении сдерживания Японии.

Чан Кайши

Но и после создания Антияпонского фронта капитулянтские силы в правящей партии Гоминьдан не успокоились. Все чаще происходили «случайные» столкновения с «красными» войсками Восьмой и Четвертой армий. Вскоре в Гоминьдане произошел раскол. Еще недавно входившие в Политбюро Гоминьдана Ван Цзинвэй и Чжоу Фохай в конце мая 1939 года побывали с секретным визитом в Токио и согласились возглавить марионеточный режим со столицей в Нанкине. 30 марта 1940 года было создано «Национальное правительство Китая», под номинальный контроль которого японцы отдали практически все оккупированные китайские земли, за исключением Маньчжоу-го. Ценой сложных переговоров и под давлением из Москвы единый Антияпонский фронт удалось сохранить, но ему теперь противостояла не только полуторамиллионная японская армия, но и 800-тысячные китайские войска прояпонского Национального правительства. Оно чувствовало себя весьма уверенно, вело контрпартизанскую войну в сельской местности и расправлялось с городскими ячейками сопротивления. Если бы вслед за этими «власовцами» из Нанкина на сторону Японии перешли и гоминьдановцы из Чунцина, то последствия были бы катастрофическими для Китая, для Советского Союза, для всего Восточного театра Второй мировой войны.

Стратегический замысел Кремля с помощью сражающемуся Китаю и подписанием в 1937 году Договора о ненападении блестяще удался. Агрессию Японии удалось предотвратить. Советскому Союзу не пришлось воевать на два фронта. Героическая оборона Москвы, распыление сил на китайском театре военных действий, а также память о поражениях Квантунской группы армий в необъявленной войне с Советским Союзом в 1938 и 1939 годах убедили токийскую Ставку в нецелесообразности нанесения ударов по Сибири и Дальнему Востоку. Обещанное Берлину нападение на СССР откладывалось под разными предлогами. 29 августа 1941 года нас не атаковали, как первоначально планировалось по плану «Кантокуэн». Трудно даже представить развитие событий при наличии сразу двух фронтов…

Японские войска сдаются китайцам

Фактически, сопротивление наших восточных союзников, армии Китайской Республики и действовавших параллельно войск Компартии Китая сразу стало для Москвы «вторым фронтом», которого мы еще не один год ждали от западных союзников. Недаром зимой 1941–1942 годов совпали две первые победы Второй мировой — разгром немцев под Москвой и успешная оборона крупного города Чанша. Сыгравшие важнейшую роль под Москвой и Ленинградом кадровые сибирские дивизии отправились на Запад после получения Кремлем информации об отсрочке японского нападения «до окончательного решения китайского инцидента». Вместе с тем нам всю войну приходилось держать наготове почти миллионную группировку, пополняя ее местными призывниками и освобожденными из ГУЛАГа.

«Вторым фронтом» Китай стал также для американцев и англичан после атаки на Перл-Харбор 7 декабря 1941 года. «В начале Тихоокеанской войны у Японии было 2,1 миллиона солдат, из них 1,4 миллиона находились на китайском театре и 400 тысяч воевали на просторах тихоокеанского театра», — узнают посетители Музея антияпонской войны в Пекине. Этих 400 тысяч хватило для блицкрига в странах Южных морей. С 8 по 25 декабря длилась блокада Гонконга, завершившаяся сдачей в плен крупного английского гарнизона. Несколько дней ушло на разгром британских войск в Малайе. За шесть дней пал «неприступный» Сингапур, где в плен сдались 70 тыс. британцев и австралийцев. На просторах Голландской Ост-Индии (Индонезии) сопротивление японцам продолжалось около двух месяцев. Около четырех месяцев потребовалось для полного разгрома американских войск на Филиппинах, официально являвшихся тогда колонией США, и зачистки сотен больших и малых островов. Ни одно из владений западных держав не смогло продержаться дольше, чем Шанхай (три месяца), Ухань (четыре месяца), Чанша и некоторые другие китайские города.

По официальным данным, китайские потери в Антияпонской войне с 1931 по 1945 год составили 35 миллионов человек, включая военных и мирное население. Эти потери могли быть гораздо больше, а война продолжаться еще не один год. Японцы и после окончания войны в Европе продолжали контролировать важнейшие и наиболее развитые районы Китая. В Маньчжоу-го стояла почти миллионная Квантунская группа армий, в ее распоряжении была мощная экономическая база с развитой промышленностью и сельским хозяйством, с мобилизационным потенциалом в десятки тысяч человек из числа японцев-переселенцев из метрополии. Даже после поражения на Японских островах «вторая Япония» могла долго продолжать сопротивление китайцам и западным союзникам. Такая перспектива была устранена только благодаря Советскому Союзу. Наш блицкриг осенью 1945 года вынудил Токио капитулировать, а весьма автономное командование Квантунских армий выполнить приказ Ставки.

Китайцы возвращаются в Лючжоу в июле 1945 года

Советский Союз блистательно совершил военную операцию. Одновременно была завершена и историческая миссия помощи китайскому народу. Советский Союз достойно сыграл роль второго фронта для китайских патриотов и предотвратил капитуляцию, которая имела бы самые страшные последствия для будущего Поднебесной. Одновременно была завершена стратегическая комбинация Сталина — Китай сыграл для нас роль «второго фронта». Советскому Союзу не пришлось вести Отечественную войну одновременно на Западе и на Востоке.

Значение традиции взаимной поддержки сейчас особенно очевидно. С 2014 года в Китае отмечается общенациональный День Победы в войне сопротивления Японии — 3 сентября. Участие российских и китайских вооруженных сил в учениях «Восток-2022» — это только один фрагмент всестороннего взаимодействия на земле, в море, воздушном и киберпространствах, а также в космосе.