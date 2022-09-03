Энергодар, Украина, 3 сентября, 2022, 15:13 — ИА Регнум. После повреждения ЛЭП в результате обстрелов ВСУ подача электроэнергии с Запорожской АЭС на подконтрольные киевскому режиму территории приостановлена. Об этом 3 сентября рассказали в администрации Энергодара.

Npp.zp.ua Запорожская АЭС

Как отметили в администрации города, слова представителя которой приводит РИА Новости, в данный момент специалисты чинят ранее поврежденную при обстреле киевских боевиков ЛЭП и выявили два повреждения на 330-й и 750-й линиях.

«Специалисты на месте передают, что с учётом технологических особенностей выходная мощность, вырабатываемая энергоблоками, варьируется. Обеспечение электроэнергией территорий, подконтрольных [Киеву], приостановлено в связи с техническими сложностями», — сказали в администрации.

Также там указали, что пятый и шестой энергоблоки атомной станции находятся в рабочем состоянии, и добавили, что радиационный фон в норме.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов рассказал, что представители миссии МАГАТЭ пробудут на Запорожской АЭС до 5 сентября.