Омск, , 15:12 — REGNUM В Омской области состоялись памятные акции, посвящённые Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Власти региона, ветераны боевых действий и общественники возложили цветы к Мемориалу воинам-омичам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

Памятные акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Омск Правительство Омской области

По словам первого зампреда правительства Валерия Бойко, в рамках подготовки к новому учебному году всегда на первом плане стоят вопросы антитеррористической безопасности.

«День солидарности в борьбе с терроризмом стал памятной датой после того, как в Беслане против беззащитных детей совершили чудовищный акт терроризма. Этот день напоминает о том, что все люди должны быть бдительными», — отметил он.

Гвардии полковник в отставке, председатель правления «Омского союза десантников» Юрий Конобрицкий добавил, что было бы непростительно, если бы мы не делали всё возможное ради искоренения зла, которое исходит от террористов, неонацистов, в том числе на территории б. УССР.