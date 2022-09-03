Донецк, 3 сентября, 2022, 15:08 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал на видео перепалки донецких чиновников с жителями. Он отметил, что замглавы Кировского района Донецка будет уволен.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Пушилин

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«Увидел общение с людьми замглавы Кировского района Донецка Виктора Антоника, а также инспектора орготдела администрации Кировского района Сергея Карпичкова. Крайне возмущён такой ситуацией. Такие руководители нам не нужны. Замглавы района, как и инспектор, допустивший такое общение с людьми, будут уволены», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, снятое жителями Кировского района Донецка. На кадрах чиновник отказывается помочь жителям с бурением скважины для воды и угрожает лишить их даже привозной воды.