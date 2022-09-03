Москва, , 15:05 — REGNUM Большинство мыслящих людей в мире сегодня считают, что Россия занимает правильную позицию, борясь с нацизмом. Об этом 3 сентября заявил председатель Российского исторического общества, директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин.

Сергей Нарышкин Дарья Антонова © ИА REGNUM

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«Большинству мыслящих людей всего мира очевидно, что именно Россия стоит на стороне правды, не отступает перед лицом агрессии, делает все возможное, чтобы не допустить глобального нацистского реванша», — отметил он, обращаясь к участникам международной просветительской акции «Диктант Победы».

Нарышкин назвал «Диктант Победы» гражданской акцией, участие в которой является актом «деятельного несогласия» с проявлениями «исторического беспамятства».

«Диктант Победы» — международная историческая акция, которая позволяет гражданам РФ и других государств проверить свои знания о Великой Отечественной войне.