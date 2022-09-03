Оренбург, 3 сентября, 2022, 15:01 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Оренбург» в матче восьмого тура Мир Российской Премьер-лиги 2022/23 одержал уверенную победу над подмосковными «Химками». Игра завершилась со счетом 3:1.

ФК «Химки»

Забитыми мячами в составе хозяев отметились Владимир Сычевой (37’ Сесар Флорентин) и Джимми Марин (39’, 72’ Лукас Вера). Единственный гол «Химок» на 24-й минуте встречи забил российский нападающий Александр Долгов.

Составы команд:

«Оренбург»: Кеняйкин, Сиваков, Хотулев, Гойкович, Аюпов, Флорентин (Башич, 83’), Вера, Печенин, Гурциев (Полуяхтов, 70’), Сычевой (Оганесян, 80’), Марин.

«Химки»: Лантратов, Тихий, Данилкин (Главчич, 46’), Зуев (Черный, 77’), Филин, Глушаков, Ломовицкий, Гбане (Гулиев, 67’), Магомедов (Камышев, 46’), Долгов (Садыгов, 46’), Кухарчук.

«Оренбург», одержав третью победу в сезоне и набрав девять очков, поднялся на десятое место в турнирной таблице чемпионата России. «Химки» с семью очками опустились на 12-ю позицию.