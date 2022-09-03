Кустанай, Казахстан, 3 сентября, 2022, 14:59 — ИА Регнум. Один человек погиб и ещё один госпитализирован в результате пожара в оружейном магазине в Кустанае (административный центр Кустанайской области, который находится на севере Казахстана). Об этом 3 сентября сообщила пресс-служба департамента по ЧС региона.

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«Из подвала был извлечен труп мужчины, личность которого пока не установлена», — говорится в сообщении.

Также указывается, что возгорание было локализовано в 14:29 (11:29 мск) и добавляется, что в данный момент устанавливаются причины произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в оружейном магазине в Кустанае произошло возгорание.