Донецк, 3 сентября, 2022, 14:57 — ИА Регнум. Глава ДНР Денис Пушилин заявил о необходимости уничтожения идейного центра терроризма.

Denis-pushilin.ru Денис Пушилин

Он отметил использование ВСУ запрещенных методов ведения войны, таких как обстрелы городов, дистанционное минирование жилых территорий запрещенными противопехотными минами «Лепесток» и новые свидетельства пыток и массовых захоронений, которые подразделения Народной Милиции ДНР обнаруживают в освобожденных городах республики.

«Все это — запрещенные методы ведения войны, но именно это и есть настоящее лицо терроризма, черты которого не менялись никогда… Чтобы противостоять организованному терроризму, крупнейшим центром которого является территория [б. УССР], нужны объединенные усилия. Россия накопила громадный опыт борьбы с терроризмом, и он говорит о том, что мы должны работать прежде всего на упреждение. Мы должны раздавить тот идейный центр, который и есть настоящий источник террористической опасности», — отметил он в видеообращении в Telegram-канале.