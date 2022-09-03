Томск, 3 сентября, 2022, 14:54 — ИА Регнум. Томичей предупредили об ухудшении погодных условий 3 сентября. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по Томской области.

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По данным регионального гидрометцентра, по области и городу Томску ожидаются сильные дожди, грозы и град. Шквалистый при грозах усилится до 20-25 метров в секунду.

«В связи с получением прогноза о комплексе метеорологических явлений главное управление МЧС России по Томской области предупреждает о возможном возникновении ЧС и предпосылок к ним», — отметили в ведомстве.