Москва, , 14:51 — REGNUM Россия никогда не была вместе с Западом в их понимании, заявил 3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

«Мы никогда не были в их понимании с ними вместе. И мы должны это понимать», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что в Кремле знают о выходе книги «Путь Путина» секретаря Союза журналистов России Рафаэля Гусейнова. Маловероятно, что президент её прочтёт, сообщил Песков.

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