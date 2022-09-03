Москва, 3 сентября, 2022, 14:51 — ИА Регнум. Россия никогда не была вместе с Западом, в их понимании, заявил 3 сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Мы никогда не были, в их понимании, с ними вместе. И мы должны это понимать», — отметил он в программе «Москва. Кремль. Путин» на канале «Россия 1».

Ранее сообщалось, что в Кремле знают о выходе книги «Путь Путина» секретаря Союза журналистов России Рафаэля Гусейнова. Маловероятно, что президент её прочтёт, сообщил Песков.