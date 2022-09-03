Таллин, , 14:51 — REGNUM Депутат оппозиционной Центристской партии Эстонии Михаил Стальнухин назвал членов правительства страны фашистами за снос ими памятников времён СССР. Его видеозаявление ранее опубликовал YouTube-канал «Портал Славия».

Эстония © ИА REGNUM

Депутат заявил об этом на фоне Петровской площади Нарвы, на которой в августе был произведён демонтаж мемориальных плит, которые были посвящены погибшим во время Великой Отечественной войны воинам Красной армии, и обелиска с красной звездой.

Как отметил Стальнухин, люди, память о которых была сохранены на демонтированных мемориальных плитах, боролись с фашизмом, являющимся врагом всего цивилизованного мира.

Также он указал, что о сносе таких памятников воинам Красной армии мечтает только одна в мире сила.

«Это фашисты, это откровенные нацисты. И вот их (мемориальные плиты) сняли», — сказал эстонский депутат.

«Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые — как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты», — также добавил Стальнухин, говоря о правительстве Эстонии, принявшем такое решение.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 августа в Нарве по решению эстонских властей был снят с постамента памятник-танк Т-34.