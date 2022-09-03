Москва, , 14:45 — REGNUM Акция в память о жертвах теракта в Беслане прошла в Москве перед Аланским подворьем, традиционно в небо запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших.

3 сентября в Храме Рождества Пресвятой Богородицы на Кулишках — Аланском подворье в 12:15 состоялась панихида по погибшим. В 13:00 на площади перед храмом началась церемония возложения цветов к памятнику жертвам террористического акта. Также в небо традиционно запустили 334 белых воздушных шара по числу погибших.

Участники акции возлагают цветы к монументу «В память о жертвах трагедии в Беслане». Среди почтивших память жертв участники добровольного детско-юношеского движения «Юнармия».

3 сентября в России отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Он учрежден в память о трагических событиях в Беслане 1−3 сентября 2004 года. В течение трех дней террористы удерживали в заложниках в здании школы учащихся и их родственников. Погибли 334 человека, в том числе 186 детей.