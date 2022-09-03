Москва, , 14:44 — REGNUM Один из крупнейших производителей грузовых автомобилей и автобусов в Японии Hino Motors отказался от планов по запуску производства автомобилей в России. Об этом сообщает телеканал NHK.

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Компания Hino Motors планировала запустить производство на заводе в Подмосковье в начале 2023 года. Строительство соответствующей сборочной площадки началось ещё в 2019 году.

В Hino Motors пересмотрели эти планы, отказавшись от идеи локализации производства в России. В компании объяснили это решение экономическими расчётами, показавшими нецелесообразность запуска производства ввиду задержки строительства и налоговыми проблемами.

Hino Motors является дочерним подразделением корпорации Toyota. Она производит автомобили широкого модельного ряда, включая дизельные автобусы и грузовики различного назначения.

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