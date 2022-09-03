Омск, 3 сентября, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Жителей Омской области предупредили об ухудшении погоды. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Заморозки. Осень

По данным Обь-Иртышского гидрометцентра, во второй половине дня 3 сентября и в ночь на 4 числа местами по области ожидаются ливни, грозы, возможен град. Шквалистый ветер усилится до 18-23 метров в секунду.

«В ночные часы 5 и 6 сентября 2022 года местами по Омской области ожидается опасное явление: заморозки в приземном слое — 0…-2⁰» — добавили в ведомстве.

Владельцам огородов в связи с этим рекомендовано укрыть сельскохозяйственные растения полимерной плёнкой или нетканым материалом.