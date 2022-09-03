Донецк, 3 сентября, 2022, 14:34 — ИА Регнум. За пять минут ВСУ выпустили по Донецку и Горловке семь снарядов. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 14:15 — н.п. Орловка — г. Донецк (Киевский р-н): выпущено 3 снаряда калибром 155 мм. 14:20 — н.п. Дзержинск — н.п. Горловка (пос. ш-ты Изотова): выпущено 4 снаряда калибром 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку 19 натовских снарядов.