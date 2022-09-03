Екатеринбург, , 14:29 — REGNUM В Екатеринбурге сотрудника линейного отдела МВД России в аэропорту «Кольцово» задержали за разглашение секретных сведений. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Уральскому ФО.

Наручники и ключик George Hodan

По данным следствия, преступление было совершено в 2021 году. Полицейский сообщил информацию ограниченного доступа постороннему гражданину в ходе личной беседы.

Руководство УТ МВД России по УрФО назначило по этому поводу проведение служебной проверки. В случае подтверждения вины он будет наказан в установленном законом порядке, заверили в ведомстве.