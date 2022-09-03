Югра, 3 сентября, 2022, 14:29 — ИА Регнум. В Югре глава посёлка Угут Андрей Огородников спас лосёнка от волка. Об этом сообщает «СургутИнформТВ».

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Видео, на котором запечатлено, как отважный глава Угута на своей лодке направился отгонять волка, опубликовано в социальных сетях. Андрей Огородников крикнул на волка, тот приостановился, лосёнок бросился в реку и стал уплывать от хищника. Глава Угута проследил, чтобы лосёнок добрался до противоположного берега.

Как ранее сообщало РЕ, в марте 2022 года в Югорске был зафиксирован выход трёх волков к людям. В ноябре 2021 года охотники около месяца защищали от визитов волчьей стаи посёлок Зеленоборск Советского района. Также выход хищников к жилым домам был зафиксирован в посёлке Берёзово и возле посёлка Агириш Советского района.