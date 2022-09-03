Москва, 3 сентября, 2022, 14:28 — ИА Регнум. Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил расследовать обстоятельства сноса памятника советским солдатам в городе Валбжих в Польше. Об этом 3 сентября сообщили в СК России.

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Памятник представлял собой скульптуру красноармейца, на цоколе была размещена красная звезда и надпись «Советским солдатам, погибшим во Второй мировой войне».

«Действия по уничтожению памятника советским воинам направлены против интересов Российской Федерации в вопросах сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и его решающей роли в победе над нацизмом», — отмечается в сообщении.

Глава ведомства поручил следователям запросить в МИД России необходимую информацию, связанную с указанным происшествием.