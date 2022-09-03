Донецк, 3 сентября, 2022, 14:25 — ИА Регнум. ВСУ за 15 минут выпустили по Донецку 19 натовских снарядов. Об этом 3 сентября сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: ️13:45 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Кировский р-н): выпущено 4 снаряда калибра 155 мм. 14:00 — н.п. Красногоровка — г. Донецк (Петровский р-н): выпущено 15 снарядов калибра 152 мм», — отмечается в сообщении.

Ранее ВСУ выпустили по Донецку и Горловке 14 снарядов.