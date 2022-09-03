Улан-Удэ, 3 сентября, 2022, 14:22 — ИА Регнум. В Бурятии правоохранители пресекли деятельность ОПГ, занимавшейся незаконной добычей и реализацией байкальского омуля. Злоумышленники задержаны с поличным, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

МВД Бурятии Байкальский омуль, изъятый у браконьеров

По предварительным данным, организатором стала 39-летняя жительница Улан-Удэ, а всего в группе насчитывалось восемь участников. 48-летняя знакомая организатора отвечала за бухгалтерию, супружеская пара 54 и 47 лет занималась перевозкой и сбытом продукции.

Двое рыбаков из Кабанского района поставляли им продукцию. У них изъяли катер, два мотора, три сети и другое оборудование для рыбной ловли. При задержании в машинах членов организации найдено более 550 особи омуля, электронные весы, блокноты с записями и так далее.

«Четверо фигурантов, в числе которых две женщины — организатор и исполнитель — неоднократно привлекались к уголовной ответственности за незаконную добычу и реализацию водных биоресурсов, однако продолжили противоправную деятельность», — добавили в ведомстве.

Уголовные дела возбуждены по статьям «приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем, совершенные организованной группой», «незаконная добыча водных биоресурсов организованной группой». Задержанные отпущены под подписку о невыезде.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Северобайкальском районе Бурятии был задержан браконьер со 170 кг незаконно выловленного омуля. Нанесённый им ущерб превысил 2,6 млн рублей.

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