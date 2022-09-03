Москва, , 14:22 — REGNUM Следователи СК России зафиксируют и расследуют очередные преступления националистов ВСУ, повлекшие жертвы среди мирного населения. Об этом 3 сентября сообщили в СК России.

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"️По имеющимся данным, при обстреле ВСУ супермаркета в Калининском районе Донецка пострадали три человека, среди них — ребенок, который скончался по дороге в больницу», — отмечается в сообщении.

Кроме этого, националисты атаковали Ворошиловский район Донецка, погибли два человека и еще трое мирных жителей получили ранения.

️Также в Запорожской области предполагаемый корректировщик ВСУ убил человека и ранил еще одного.

Следователи СК России установят обстоятельства совершенных преступлений, действиям причастных к ним лиц будет дана правовая оценка.